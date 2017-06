Dessau Verkehr rollt über neue Muldebrücke

Dessau hat eine neue Brücke über die Mulde. Die neue Friedensbrücke, die zur Bundesstraße 185 gehört, ist am Montagnachmittag freigegeben worden. Für die Dessauer endet damit ein mehrjähriger Baumarathon. Die ersten Vorbereitungen (Baumfällungen und Verlegung neuer Leitungen) hatten bereits 2012 begonnen, so richtig los gingen die Bauarbeiten aber erst im Mai 2014. Zunächst wurde eine Behelfsbrücke gebaut. Danach wurde die alte Muldebrücke abgerissen und im Anschluss die neue errichtet. Das Projekt beinhaltete nicht nur den Neubau der 84 Meter langen Brücke. Es wurden auch mehr als 400 Meter der B185 auf Vordermann gebracht.

Aus Sicht von Verkehrsminister Thomas Webel (CDU) ist das neue Bauwerk eine optimale Anbindung an das überregionale Verkehrsnetz. Webel sagte bei der Verkehrsfreigabe, die Brücke gewährleiste einen flüssigen und sicheren Verkehr durch die Stadt bis zur A9. Auch Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) war bei der Eröffnung der Brücke dabei – und nahm sich ein Stück des Eröffnungsbandes als Erinnerungsstück mit.

So ganz vorbei ist die Zeit der Umwege rund um die Brücke aber noch nicht. In den nächsten Wochen müssen noch die Zufahrtsstraßen angeschlossen werden. Neun Wochen haben die Bauplaner dafür veranschlagt. In dieser Zeit müssen Autofahrer noch einmal mit Sperrungen rechnen. Außerdem muss die Behelfsbrücke noch zurückgebaut werden – das soll bis November dauern.