Reportage vom Mordprozess in Dessau Ermittler finden Hunderte pornografische Fotos und Videos

Hauptinhalt

Als am Dienstag der Prozess um den Mord an einer chinesischen Studentin in Dessau fortgesetzt wird, sind im Zuschauerraum wieder viele bekannte Gesichter dabei – einige haben bislang keinen Verhandlungstag verpasst. Die Ermittler präsentieren an diesem Tag, was sie auf auf den Handys und dem Computer der Angeklagten gefunden haben. Bei den Zuschauern sorgt das mitunter für Kopfschütteln. Eindrücke vom neunten Prozesstag.

von Grit Lichtblau