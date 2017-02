Das niederländische Königspaar Willem-Alexander und Máxima ist seit Donnerstagnachmittag in Sachsen-Anhalt zu Gast. Am Nachmittag gegen 16.30 Uhr kam das Paar zunächst in Wittenberg an. In der Lutherstadt will sich das Paar auf die Spuren der Reformation begeben und die Schlosskirche besichtigen, die anlässlich des 500. Jubiläums nach mehrjähriger Restauration in neuem Glanz erstrahlt.