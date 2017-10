Garten bei Köthen Apfelsorten voller Geschichte

Im historischen Obstmustergarten in Köthen duftet es herrlich nach Äpfeln. 200 Sorten wachsen hier. Manfred Ruppert, Pomologe des Obstmustergartens schwärmt von der Vielfalt. "Man merkt die Urwüchsigkeit, die in den Äpfeln mal gesteckt hat." In den Köthener Garten stecken Ruppert und seine Kollegen viel Arbeit, denn viele der dort wachsenden Sorten sind vom Aussterben bedroht. Und diese wollen die Pomologen erhalten.