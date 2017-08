Vergewaltigung in Dessau Frau schwer verletzt im Krankenhaus

Die 56-Jährige hatte bei der Polizei angegeben, dass sie am späten Dienstagabend in Dessau-Roßlau am Schloßplatz in der Nähe einer früheren Schule missbraucht worden sei. Sie habe dort Flaschen gesammelt, als eine Gruppe von vier Männern auf sie zugekommen sei. Sie hätten ihr gesagt, dass auf dem Schulgelände noch mehr Leergut zu finden sei. Auf dem Gelände der Schule sollen sie sich an der Frau vergangen haben.