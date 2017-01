Ortsbesuch Neuer Glanz im Wörlitzer Park

Der "Englische Sitz" als Ort, um den Park genießen zu können, sei das erste klassizistische Bauwerk in Kontinentaleuropa gewesen. Mit ihm habe Fürst Franz den Startschuss für die Entstehung der Wörlitzer Gartenanlage gesetzt, sagt Annette Scholtka. Vor der Sanierung des Pavillions regnete es rein und das Fundament war kaputt – denkbar ungünstig, schließlich war der "Englische Sitz" auch als Unterstand bei schlechtem Wetter geplant wurden. Dank der Spendengelder sieht er jetzt aber wieder exakt so aus, wie zu Zeiten von Fürst Franz.

Fast 200 Jahre lang waren diese für die Öffentlichkeit tabu. Doch bis zum 8. März will man die Arbeiten in den Räumlichkeiten abgeschlossen haben, so Annette Scholtka. Dann wird die drei Jahre andauernde Restauration abgeschlossen sein und die Gäste dürfen einen Blick in die Räume werfen, in denen Fürst Franz und seine Nächsten gewohnt haben.