Neue Ermittler im Fall Oury Jalloh Ein Wechsel mit Beigeschmack

Mehr als zwölf Jahre nach dem Tod des Asylbewerbers Oury Jalloh in einer Dessauer Polizeizelle wurden die Strafverfolger ausgetauscht. Die Staatsanwaltschaft Halle hat die Ermittlungen übernommen, weil die Kollegen in Dessau überlastet waren. Damit könnte neuer Schwung in die Ermittlung kommen, hofft MDR-Reporter André Damm. Hier seine Einschätzung:

von André Damm, MDR SACHSEN-ANHALT