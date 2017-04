In Seyda im Landkreis Wittenberg ist am Wochenende ein Pizzabote erstochen worden. Die Polizei teilte MDR SACHSEN-ANHALT mit, ein Tatverdächtiger sei festgenommen worden. Den Angaben zufolge handelt es sich um einen 32 Jahre alten Mann.

Die Tat hat sich demnach vor einem Wohnblock in Seyda ereignet. Mehr Details zum Tathergang wollte die Polizei nicht nennen. Nach Informationen der Mitteldeutschen Zeitung handelt es sich bei dem Toten um einen 56-Jährigen.

In Sachsen-Anhalt hatte es in den Monaten seit Ende Januar wiederholt Angriffe auf Pizzaboten gegeben, allerdings in Halle. Dabei waren Lieferanten mit einer Pistole und einem Messer bedroht worden. Die Täter hatten die Boten dabei aufgefordert, das Geld herauszugeben. Im Februar hatte die Polizei eine achtköpfige Ermittlungsgruppe mit dem Namen "Pizza" gegründet.