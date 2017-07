Der Prozess vor dem Dessauer Landgericht um den Mord an der chinesichen Studentin Yangjie Li geht zu Ende. Am Montag hatte zuerst die Staatsanwaltschaft ihr Schlussplädoyer gehalten . Sie forderte lebenslange Haft für den angeklagten Sebastian F. und acht Jahre Jugendstrafe für seine frühere Partnerin Xenia I. Außerdem forderte die Nebenklage für Sebastian F. eine Jugendstrafe für zweifache Vergewaltigung, die er 2013 verübt haben soll.

Am Dienstag kommt die Verteidigung an die Reihe, ihr eigenes Plädoyer zu halten und Forderungen an das Gericht zu stellen. Die Urteile im Prozess sollen voraussichtlich am kommenden Freitag gesprochen werden.