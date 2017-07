Sexualmord an Studentin Plädoyers im Dessauer Prozess erwartet

Eine junge Frau wird in eine leerstehende Wohnung gelockt, über eine Stunde brutal vergewaltigt und misshandelt. Später wird die entstellte Leiche in einem Gebüsch gefunden: In 33 Prozesstagen binnen acht Monaten hat das Landgericht Dessau-Roßlau versucht, die Ermordung einer chinesischen Studentin aufzuklären.