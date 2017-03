Nach Messerattacke Polizei in Dessau sucht Zeugen

Nach einer Messerattacke in der Fußgängerzone von Dessau-Roßlau sucht die Polizei Zeugen. Wie die Beamten am Sonntag mitteilten, war es am Sonnabend zu dem Vorfall gekommen. Zwei Syrer und zwei deutsche Paare waren sich demnach gegen 14.30 Uhr zunächst in einem Einkaufszentrum begegnet.