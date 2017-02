Eine schöne Überraschung hat diese Woche Gräfenhainichen im Landkreis Wittenberg erreicht. Ein besonderer Brief, ein königlicher Gruß von der britischen Königin höchstpersönlich adressiert an die Schüler des Paul-Gerhardt-Gymnasiums.

Besonderer Brief für eine besondere Idee

Der Brief mit einem Bild der Königin und einer Danksagung. Bildrechte: MDR/Martin Krause Der Brief ist ein Dankesschreiben an die Schüler für ihre Glückwünsche zum 90. Geburtstag der Queen Elisabeth II. Die Schüler hatten für den Bundesfremdsprachenwettbewerb ein Theaterstück auf Englisch einstudiert. Eine Aufzeichnung davon haben sie der Monarchin geschickt. Die Idee für das Stück hatte die Englischlehrerin Susann Engelmann. Von ihr stammt auch die Idee ein Geburtstagspäckchen an die Königin zu schicken samt der Aufzeichnung des Stückes und Geburtstagskarten jedes einzelnen Schülers. Ganze neun Monate hat die Antwort auf sich warten lassen, aber das Staunen ist groß:

Es war schon eine sehr schöne Überraschung, dass wir eine Antwort bekommen haben, die Schüler haben sich sehr gefreut. Susann Engelmann, Englischlehrerein am Paul-Gerhardt-Gymnasium

Ein Stück über die Sprache der Monarchen

Schülerin Annika, verkleidet als Queen Bildrechte: MDR/Martin Krause In dem Stück haben sich die Schüler mit Sprache der Könige beschäftigt. Und zwar darum welche Königshäuser in der Vergangenheit Englisch gesprochen haben und welche nicht. In dem Theaterstück bekommt Queen Elisabeth II. einen Brief von den Schülern des Paul-Gerhardt-Gymnasiums. Die Königin ist so interessiert an dem Inhalt des Briefes, dass sie eigene Nachforschungen anstellt. Gespielt wird die Königin von der 14-jährigen Annika. Für sie war es eine Herausforderung und Ehre zugleich die Monarchin darzustellen:

Sie ist natürlich jemand Besonderes und machtvoll, aber auch sehr fröhlich – das habe ich versucht gut darzustellen. Annika, Schülerin des Paul-Gerhardt-Gymnasiums

Der Brief kam mit einem schönen Portrait und netten Dankeszeilen. Unterschrieben ist der Brief allerdings von der Sekretärin der Queen. Die Königin unterzeichnet nur die Schriftstücke an die Menschen, die sie persönlich kennt.

Der zweiseitige Brief hängt nun golden eingerahmt im Gymnasium. Bildrechte: MDR/Martin Krause