Am Dienstag wurde das Programm für das Reformationsjahr 2017 vorgestellt. Bildrechte: MDR/André Damm

Wittenberg 500 Jahre Reformation: Programm zu vorgestellt

Am 31. Oktober 2017 jährt sich der Thesenanschlag Martin Luthers zum 500. Mal. Das wollen die evangelischen Christen an Luthers Wirkungsstätte – der Lutherstadt Wittenberg – besonders feiern. Mit einer Weltausstellung und zahlreichen Aktionen wie zum Beispiel Luthers Hochzeit. Am Dienstag wurde das Programm vorgestellt.