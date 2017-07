Für die beiden Angeklagten ist es ein gewohnter Gang. In Handschellen werden sie in den Gerichtssaal geführt, die ihnen schon kurz darauf abgenommen werden. So kann der 21-jährige Sebastian F. seine Lieblingsposition einnehmen: Er verschränkt die kräftigen Arme vor der Brust. Schaut mal mehr, mal weniger interessiert in die Runde und gibt weiterhin den großen Schweiger.

Seine frühere Partnerin dagegen, die mitangeklagte Xenia I., wirkt wie jemand, der sich fehl am Platz fühlt. Den Blick häufig nach unten gesenkt, gibt sich die junge Mutter reumütig, als wäre der brutale Tod der jungen Studentin aus China ein einziges Missverständnis. Doch auch sie sagt während der Verhandlung nicht mehr als nötig.

Erdrückende Beweislage

Das frühere Paar Xenia I. und Sebastian F. sitzt gemeinsam auf der Anklagebank. Ihre Gesichter verbergen die beiden 21-Jährigen hinter Ordnern. (Archivfoto) Bildrechte: MDR/Isabell Hartung Am letzten Verhandlungstag vor Beginn der Plädoyers geht es um die Würdigung eines Beweismittels: die Handynutzung des Angeklagten Sebastian F. Auswertungen haben ergeben, dass zum Zeitpunkt des Verbrechens von seinem Mobiltelefon aus im Internet der Google-Übersetzer aufgerufen wurde. Dabei sollen Fragen vom Deutschen ins Chinesische übersetzt worden sein. Darunter Fragen wie: "Hast du einen Freund? Hast du Geschlechtskrankheiten? Haben deine Eltern Geschlechtskrankheiten?"

Das Problem: Dieses Beweismittel kann nicht mehr verwendet werden, weil Google die originalen Daten nach exakt neun Monaten gelöscht hat. Das ergab eine Anfrage der Ermittler in den USA. Für Sven Peitzner, den Anwalt der Nebenklage, der die Eltern der getöteten Chinesin vertritt, ist die Beweislage in dem Indizienprozess aber ohnehin erdrückend. "Es fängt an bei den bestürzenden Videoaufnahmen, es gibt DNA-Spuren, Blutspuren, es gibt Äußerungen der Angeklagten in den elektronischen Medien. Eine ganze Reihe von Indizien lassen die Beweislage sehr deutlich erscheinen", sagt er.

Urteilsspruch Anfang August

Am 31. Juli werden dann die Plädoyers verlesen. Zunächst sind die Staatsanwälte an der Reihe, dann die Vertreter der Nebenklage. Am Ende kommen die vier Verteidiger zu Wort. Insgesamt rechne man mit zwei Verhandlungstagen allein für die Plädoyers, bestätigt die Vorsitzende Richterin. Nach Lage der Dinge wird das Urteil am Dessauer Landgericht dann am 4. August gesprochen. Der Terminplan könnte sich aber noch verschieben, falls die beiden Angeklagten doch noch aussagen sollten.

Sebastian F. und seine Ex-Freundin sollen im Mai 2016 in Dessau die chinesische Architekturstudentin Yangji Li in eine leerstehende Wohnung gelockt haben. Laut Staatsanwaltschaft vergewaltigten und misshandelten sie ihr Opfer. Den beiden 21-Jährigen werden Vergewaltigung und gemeinschaftlicher Mord vorgeworfen.

