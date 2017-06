Als der Angeklagte den Saal 118 betritt, geht ein Raunen durch die Zuschauerreihen. Der 21-Jährige hat seinen Schädel in der Haftanstalt kahl rasiert. "Furchteinflößend sieht der aus", flüstert eine Frau zu ihrer Nachbarin.

Dann betritt die vorsitzende Richterin den Saal, die Verhandlung beginnt. Es geht um das amtsärztliche Attest der Mutter des Angeklagten. Dem Attest nach ist die Frau vernehmungsunfähig. Die Staatsanwaltschaft fordert, die Kriminalbeamtin doch als Zeugin zu laden. Die Anklage verweist dabei auf die Möglichkeiten, während der Vernehmung der Mutter die Öffentlichkeit oder auch ihren Sohn zeitweise von der Verhandlung auszuschließen oder von einer Video-Aufzeichnung Gebrauch zu machen. Die Nebenklagevertreter schließen sich diesem Antrag geschlossen an. "Wir wollen klären, warum die Polizeibeamtin nach der Tat bis zum Auffinden der Leiche mit ihrem Sohn 40 Mal telefoniert hat", sagt Sven Peitzner, der die Eltern der getöteten Chinesin vor Gericht vertritt.

Am 20. Juni soll der Prozess fortgesetzt werden. Die Verhandlung am Dienstag dauerte nur eine knappe halbe Stunde, in der vergangenen Woche war ein Prozesstag bereits nach sieben Minuten beendet. "Das ist nicht ungewöhnlich", sagt Frank Straube, der Sprecher des Landgerichts Dessau-Roßlau. Die einzelnen Verhandlungstage verliefen nicht immer vorhersehbar. Zudem könnten von den Prozessbeteiligten immer wieder neue Anträge gestellt werden, die Einfluss auf das weitere Verfahren hätten. Zu guter Letzt müsse das Gericht auch bestimmte Fristen wahren. Laut Straube sei für solche Prozesse genau geregelt, wie viel Zeit zwischen den einzelnen Verhandlungstagen maximal vergehen dürfe.