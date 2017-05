Mordprozess am Dessauer Landgericht Zeitplan für Urteilsverkündung steht

Den beiden Angeklagten droht zudem die Zahlung von Schmerzensgeld an die Eltern des Opfers. Einen dementsprechenden Adhäsionsantrag haben die Nebenklagevertreter am Dienstag eingereicht. In der Begründung heißt es: "Die junge Studentin hat einen qualvollen Tod erleiden müssen, sie wurde misshandelt, vergewaltigt, erniedrigt und hat Todesängste ausgestanden", so Tilmannn Scheffner, der die Eltern der getöteten Chinesin vor Gericht vertritt.