31. Prozesstag am Dessauer Landgericht Nur sieben Minuten Verhandlung

Auch die mitangeklagte 21-jährige Xenia I. ist bereits mit der Justiz in Konflikt geraten. Die junge Frau musste sich vor drei Jahren wegen Bedrohung vor Gericht verantworten, der Prozess wurde aber eingestellt. Wegen Leistungserschleichung in mehreren Fällen ist sie später zu einer geringen Geldstrafe verurteilt worden.

Noch keine Entscheidung ist zum Attest der Mutter des Angeklagten gefallen. Die Kriminalbeamtin ist für längere Zeit prozessunfähig, so hatte es die Amtsärztin bescheinigt. Die Nebenklagevertreter hatten das angezweifelt. Am Montag haben die Verfahrensbeteiligten die ausführliche Begründung der Amtsärztin ausgehändigt bekommen. Darüber soll dann am nächsten Verhandlungstag am 6. Juni gesprochen werden.