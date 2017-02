Landgericht Dessau Prozess um ermordete Chinesin geht weiter

Wenn der Prozess um die ermordete chinesische Studentin in Dessau an diesem Montag fortgesetzt wird, tritt eine Freundin des Opfers in den Zeugenstand. Die junge Frau ist aus Fernost nach Dessau gereist, um vor Gericht auszusagen. Sie hat gemeinsam mit dem Opfer in Dessau studiert, sie verbrachten auch ihre Freizeit zusammen. Die Zeugin war auch die Erste, die das Verschwinden der chinesischen Studentin bemerkt und bei der Polizei angezeigt hat. Geladen ist noch eine weitere Zeugin.