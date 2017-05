Der langjährige Abteilungsleiter der Jugendanstalt Raßnitz betritt den Zeugenstand. Der grauhaarige Mann ist gerade in Pension gegangen, hatte zuvor aber regelmäßig mit dem 21-jährigen Sebastian F. zu tun. Er beschreibt ihn als schwierigen Häftling. Gerade in der Anfangszeit habe er sich unaufhörlich beschwert: die Gefängniskleidung sei schlecht, in der Zelle ziehe es, es gebe zu wenige Sportangebote, er werde von anderen Insassen beleidigt.

Werde er selbst jedoch kritisiert, so der Zeuge, könne Sebastian F. schnell ausrasten. Dann brülle er übelste Schimpfworte. Wegen einer verbalen Attacke auf eine Krankenschwester und eine Ärztin, die seine Knieverletzung nicht ausreichend genug behandelt haben sollen, musste im Januar eine Disziplinarstrafe verhängt werden. Danach, so der Justizbeamte, habe sich der 21-Jährige reumütig gezeigt und sich entschuldigt. In den folgenden Wochen habe er sich in der Jugendanstalt aber auch als Selbstdarsteller präsentiert, wenn er seinen Mitgefangenen von den Prozessterminen erzählen sollte. Richter und Staatsanwälte würden nur "Mist" reden und die Anklageschrift sei ein "Märchenbuch", soll er in der Jugendanstalt herum getönt haben. In seiner Wohneinheit gehört Sebastian F. zu den ältesten Insassen. Mit einem jungen Mann verstehe er sich gut, von den anderen würde er gemieden werden.