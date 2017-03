Prozess um getötete Chinesin Täglich grüßt das Murmeltier

Und täglich grüßt das Murmeltier. Auch am Landgericht in Dessau. Auch am Dienstag wieder. Jeder Prozesstag hat so ziemlich denselben Ablauf. Seit November geht das so. Immer zur gleichen Zeit. Halb 9. Die Justizmitarbeiter am Eingang sind streng – aber meist gut gelaunt. Besucher müssen ihre Taschen vorzeigen. Dann geht es durch einen großen Metalldetektor wie am Flughafen.