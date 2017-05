Kirchentag in Dessau-Roßlau So isst Anhalt

Gut 300 Meter soll sie lang sein, die Tafel zum Anhaltmahl in der Dessau-Roßlauer Innenstadt zwischen Marienkirche und der Kirche St. Peter und Paul. Wesentlich interessanter als ihre Länge ist jedoch das, was auf ihr drauf steht – Schnittchen, Salate, jede Menge selbstgebackener Kuchen und die ein oder andere Spezialität aus der Region. Um 19 Uhr ist von der vielfältigen Auswahl zwar noch nicht viel zu sehen, dafür aber von den Bewohnern der Stadt. Denn anders als an einem gewöhnlichen Donnerstagabend haben sie sich heute zahlreich auf dem Marktplatz versammelt – für den ökomenischen Gottesdienst oder eben einfach um mal zu schauen, was hier eigentlich gerade los ist.

Die Neugier lohnt sich. Pünktlich zum Beginn um 20 Uhr sind alle Tafeln liebevoll geschmückt und reich gedeckt. Von allen Seiten werden Besucher herangerufen sich doch mit an den Tisch zu setzen, etwas zu probieren und zu plaudern. Einladungen, auf die sich auch MDR SACHSEN-ANHALT auf der Suche nach regionaler Küche gern eingelassen hat.

Kalte Schnauze – Andrea Gieser

Andrea Gieser ist Mitglied beim Simonetti Haus Verein. Der Verein aus Coswig will die Gelegenheit nutzen, sich beim Anhaltmahl bekannt zu machen – mit Gesprächen am Stand und "Kalter Schnauze". Ein Kuchen, der nicht klassisch aus dem Backofen kommt, sondern aus Butterkeksen und einer Schokoladencreme besteht. Schon Andrea Giesers Mutter und Großmutter haben "Kalte Schnauze" gern gebacken und natürlich gegessen – quasi eine Familientradition. Ihn zum Anhaltmahl auf die lange Tafel zu bringen, hat jedoch einen anderen Grund. "Ich muss gestehen, ich habe mich erstens dazu entschieden ihn zu machen, weil er sich gut vorbereiten und einfrieren lässt. Aber er schmeckt auch gut und weckt Erinnerungen bei den Leuten." Andrea Gieser und ihre "Kalte Schnauze", die vor allem Kindheitserinnerungen wecken soll. Bildrechte: MDR/Fabian Frenzel

Fettbemme zum Selberschmieren – Antje Lehmann

Am Tisch von Antje Lehmann gibt es Fettbemmen aus frischen Brot vom Mildenseer Dorfbäcker. Das Besondere: Die Brote müssen sich Hungrige hier selbst zubereiten, denn: "Beim Fettbemmeschmieren kommt man ins Gespräch und deshalb macht sich jeder selber seine Fettbemme." Antje Lehmann lässt Fettbemmen schmieren. Bildrechte: MDR/Fabian Frenzel

Luthers Leibgericht – Jutta Lindner

Grell grün leuchtet am Tisch von Jutta Lindner dem Besucher ein Kartoffel-Erbsen-Püree entgegen. Das serviert die Dessauerin zusammen mit Brathering aus Thießen – so wie es Martin Luther angeblich auch gern mochte. Das Rezept hierfür hat sie im Internet gefunden und sogar zweimal Probe gekocht, damit zum Anhaltmahl auch wirklich nichts schief geht. Jutta Lindner fand Luthers Leibgericht im Internet. Bildrechte: MDR/Fabian Frenzel

Soleier – Renate Fricke

Kräuterbutter, Schmalz und Soleier – an der Tafel von Renate Fricke und ihren Bekannten vom Meditationskreis ist alles selbstgemacht. Im Soleiermachen ist die Roßlauerin ein echter Profi. "Ich kenne Soleier an und für sich von Kind an." Schon 300 Eier habe sie in diesem Jahr zubereitet. Immer nach alt bewährtem Rezept mit Salz, Zwiebeln und Kümmel. Zwei bis drei Tage lässt Renate Fricke dann die Eier in der Lake ziehen, bis sie "genussfertig" sind. Für sie gehört dazu aber noch eine gute Portion Mostrich. "Den kann ich auch mit dem Löffel essen." Renate Fricke isst ihre Soleier immer mit Senf. Bildrechte: MDR/Fabian Frenzel

Brottopf – Renate Fronsdorf

Wer beim Anhaltmahl Renate Fronsdorf und ihren Mann findet, der erlebt eine fast vergessene Küche. Denn hier kommen Spargelklump, eine Rinderbrühe mit Semmelknödeln und Spargelbruch, sowie ein Brottopf auf den Tisch. Ein Gericht, das aus der Gegend um Halle komme. "Am Backtag wurden das alte Brot und alle Reste in den Topf reingetan und als Suppe mit in den Backofen geschoben", erklärt die Dessauerin. Leider sei das Gericht in Vergessenheit geraten. "Das letzte Mal habe ich das Gericht in einem Restaurant in den 80ern gegessen."

Gut, dass sie das Rezept zufällig wiederentdeckt hat – in einem Rezeptheft eines Sternekochs. Für das Anhaltmahl hat sie sich für eine vegetarische Variante mit Spitzkohl entschieden. Denn beim Kirchentag seien viele Besucher Vegetarier. Renate Fronsdorf weckt mit ihrem Brottopf Erinnerungen an die Achtzigerjahre. Bildrechte: MDR/Fabian Frenzel

