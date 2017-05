Nach dem Kirchentag hat in Wittenberg das große Aufräumen begonnen. Das Festgelände an der Elbe wird wieder in eine normale Wiese verwandelt. Zunächst werden am Montag Strom- und Lichttechnik abmontiert, dann werden alle Zelte abgebaut. Danach rücken Lastwagen an, die Bodenplatten und Schotter vom Gelände transportieren sollen. Bis Ende Juli soll die große Wiese hergerichtet sein. Dann kann ein Bauer das Gelände wieder nutzen.