In Wittenberg haben Vertreter aus Kirche und Politik am Donnerstagvormittag den evangelischen Kirchentag feierlich eröffnet. Zu Beginn der Veranstaltung erinnerte Wittenbergs Oberbürgermeister Torsten Zugehör (parteilos) an die Todesopfer und Verletzen des Anschlags in Manchester. Nach einer Schweigeminute ließen die Besucher auf dem Marktplatz rosa Luftballons im Gedenken an die Opfer steigen.

Auch Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) begrüßte die Besucher und bat sie, während der Veranstaltungen in den kommenden Tagen aufeinander Acht zu geben und den Hinweisen der Polizei nachzukommen. So könne ein Zeichen des friedlichen Umgangs miteinander in die Welt hinaus transportiert werden.

Kirchentage in Mitteldeutschland

Im Gedenken an die Opfer des Anschlags in Manchester ließen Besucher Ballons steigen. Bildrechte: MDR/Roland Jäger In Sachsen-Anhalt, Thüringen und Sachsen haben in insgesamt acht Städten die regionale Kirchentage an den Schauplätzen der Reformation begonnen. In Magdeburg, Halle und Dessau-Roßlau werden die "Kirchentage auf dem Weg" gefeiert. Die Besucher erwarten Gottesdienste, Konzerte, Diskussionsrunden, Führungen, Theaterveranstaltungen und Exkursionen. Höhepunkt des 500. Reformationsjubiläums ist der Gottesdienst unter freiem Himmel am Sonntag in Wittenberg. Hier werden mehr als 100.000 Besucher erwartet.

Magdeburg feiert Fest der Begegnung

Zum Auftakt des Kirchentags in Magdeburg wird das Fest der Begegnung gefeiert. Seit mehr als 20 Jahren gehört es am Himmelfahrtstag dazu. Das Fest wurde ins Leben gerufen, nachdem Rechtsradikale im Jahr 1994 Ausländer durch die Stadt getrieben und verprügelt hatten.

