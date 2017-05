Wir wollen zum Kirchentag! Lutherstadt Wittenberg, mach dich gefasst, wir kommen. Aus allen Richtungen kommen wir zu dir gepilgert. Aber am Ende wollen wir in Lutherstadt Wittenberg zueinander finden. Die Voraussetzungen könnten nicht besser sein: Niemand von uns kommt aus Sachsen-Anhalt, die Pilgererfahrungen liegen bei null und unsere sportliche Kondition befindet sich zwischen okay bis mittelprächtig. Eine Vorstellungsrunde:

Volontärin Wiebke pilgert mit ihrer Kollegin Romy von Roßlau bis nach Wittenberg. Bildrechte: MDR/Johanne Bischoff

Auf ihrer Pilgerreise werden sie noch genug Zeit haben, sich auf den genauen Teamnamen festzulegen. Sie starten in Roßlau. Was sie vom Pilgern erwarten? Selbstfindung, Religion, Erleuchtung? Oder doch nur Blasen an den Füßen?



Sie wissen es nicht. Noch nicht. Aber spontane Erleuchtungen werden hier im Blog festgehalten. Fußbilder sind für sie ausgeschlossen. Es sei denn, es sind außergewöhnlich große Blasen an den Füßen. Dann gibt es die auf jeden Fall.