Zu wenige Touristen, zu wenig Glanz, kaum mediale Aufmerksamkeit: Die "Weltausstellung Reformation" in Wittenberg hatte zuletzt Prügel einstecken müssen. Tatsächlich hatten viele ein viermonatiges rauschendes Fest erwartet. Jeden Tag Luthers Hochzeit mit 30.000 Gästen. Unentwegtes Gedränge auf dem historischen Pflaster der Altstadt.

So ist es nicht gekommen. Und auch in den kommenden zwei Monaten wird der sagenhaften Ansturm ausbleiben.

Ich bin trotzdem nicht enttäuscht. Die Altstadt ist jeden Tag voll mit Touristen, selbst abends werden in Wittenberg die Bürgersteige nicht mehr hochgeklappt. Die meisten Hoteliers und Gastronomen wirken zufrieden, verbuchen Umsatzsprünge von etwa 30 Prozent. Auch die Museen sind gut besucht, und das Asisi-Panorama hat sich zum Kassenschlager entwickelt.

Dass gerade die Attraktionen der Weltausstellung zu wenig wahrgenommen werden, hat einen simplen Grund: Der "normale" Wittenberg-Tourist bleibt kurz und will schnell alles gesehen haben. Und das eben sind die Klassiker: Lutherhaus, die Stadt- sowie die Schlosskirche, vielleicht noch die Cranachhöfe. Für die Kunstprojekte – die so genannten Tore der Freiheit – fehlt schlicht die Zeit, vielleicht auch das Interesse.

Ob Bibelturm am Hauptbahnhof, Klettergarten am Stadtzentrum, Flüchtlingsboote im Schwanenteich – manche befinden sich an abgelegenen Standorten, bei anderen vermisse ich den Aha-Effekt. Da lief die Marketing-Maschine des Veranstaltervereins "Reformationsjubiläum 2017" nicht immer rund.