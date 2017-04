Eintauchen in die Zeit der Reformation – das können Gäste im Lutherpanorama in Wittenberg. Das 360-Grad-Panorama-Bild soll das Stadtleben vor 500 Jahren am Tag von Luthers Thesenanschlag darstellen. Sechs Monate nach der Eröffnung ist es bereits ein richtiger Besuchermagnet.

Uwe und Christel Klein (Mitte) aus Schwerin freuten sich, die 100.000 Gäste zu sein. Bildrechte: MDR/Tobias Bader

Panorama-Betreiber Camillo Seifert ist deshalb sehr zufrieden. Er sagte MDR SACHSEN-ANHALT, sowohl Einheimische, als auch Touristen wollten in die Welt des Mittelalters eintauchen. Das Interesse sei ungebrochen.



Das Panorama zählt bereits 100.000 Besucher. Am Freitagvormittag wurde der Jubiläumsgast begrüßt. Zum Vergleich: Das weltberühmte Lutherhaus verkauft so viele Eintrittskarten in einem ganzen Jahr.