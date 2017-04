Sachsen-Anhalt Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) zeigt sich enttäuscht, dass der ehemalige US-Präsident Barack Obama bei seinem Besuch des Evangelischen Kirchentags nicht auch in Sachsen-Anhalt vorbeikommt. Haseloff sagte am Dienstag: "Natürlich wäre Obama auch in Sachsen-Anhalt, dem Ursprungsland der Reformation, willkommen gewesen." Hier könne man am besten den Spuren Martin Luthers folgen, so wie dies bereits die Königshäuser Dänemarks, der Niederlande und Schwedens getan haben. Der Thesenanschlag an das Portal der Schlosskirche von Wittenberg sei der Ausgangspunkt der Reformation gewesen. Zudem liegen im Land Geburts- und Sterbeort Martin Luthers.

Obama besucht Kirchentag in Berlin

Am Dienstag war bekannt geworden, dass der frühere US-Präsident den evangelischen Kirchentag in Berlin besucht, aber nicht nach Sachsen-Anhalt kommt. Der EKD-Ratsvorsitzende Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm teilte mit, dass bislang nur ein Auftritt Obamas am 25. April geplant ist. Obama werde mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) an einer Diskussionsrunde vor dem Brandenburger Tor teilnehmen.

Die Veranstaltung "Engagiert Demokratie gestalten – Zuhause und in der Welt Verantwortung übernehmen" wird gemeinsam vom Kirchentag und der Barack Obama Stiftung verantwortet und vorbereitet. Anlässlich des Reformationsjubiläums hatte Bedford-Strohm Obama im Mai 2016 zu einem Besuch nach Deutschland eingeladen. Obamas Teilnahme am Kirchentag unterstreiche, wie international man die 500 Jahre Reformation feiere, sagte der EKD-Ratsvorsitzende.

Prominenter Prediger in Wittenberg erwartet

Thabo Makgoba, Erzbischof von Kapstadt Bildrechte: IMAGO Für den großen Festgottesdienst am 28. Mai in Wittenberg konnten Kirchentag und EKD auch eine international renommierte Persönlichkeit gewinnen: Der südafrikanische Bischof Thabo Makgoba wird als prominenter Prediger auf den Elbwiesen erwartet. Makgoba ist der Erzbischof von Kapstadt und Nachfolger von Desmond Tutu. Er gilt weit über die Grenzen Südafrikas hinaus als religiöse Führungsgestalt und moralische Autorität.

Zu den Feiern auf den Elbwiesen in Wittenberg werden 200.000 Gäste erwartet. Erstmals wird laut Oberbürgermeister Torsten Zugehör eine solche Großveranstaltung in einer kleinen Stadt wie Wittenberg veranstaltet. Abgesichert wird der Kirchentag in Wittenberg von etwa 3.000 Polizisten abgesichert, der Luftraum von Hubschraubern und Flugzeugen überwacht. Auch die Bundeswehr stellt 400 Kräfte für die Großveranstaltung. Außerdem werden etwa 1.900 Helfer, Feuerwehrleute, Ärzte und Sanitäter im Einsatz sein. Im Katastrophenfall stehen 150 bis 180 Pflegeplätze nahe der Festwiese bereit.

Dieses Thema im Programm: MDR SACHSEN-ANHALT – Das Radio wie wir | 11.04.2017 | 13:00 Uhr