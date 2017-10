Lutherstadt Wittenberg Reformationsfest eröffnet

In der Lutherstadt Wittenberg ist am Montag das Reformationsfest eröffnet worden. Am 30. und 31. Oktober weht, jeweils von 11 bis 19 Uhr, Mittelalterflair durch die Wittenberger Altstadt. An beiden Tagen wird zudem ab 18 Uhr die Lichtkunst-Aufführung «LuthERleben» auf dem Marktplatz und ab 19 Uhr an der Schlosskirche gezeigt. Die Installationen verbinden Licht, Klang und Bewegung, so die Veranstalter.