Reportage vor dem Kirchentag Wittenberg zwischen Euphorie und Zweifel

47.000 Menschen wohnen in Wittenberg. Trotzdem ist es in der Lutherstadt momentan wie in einer dieser großen, beliebten Millionenstädte. Beim Spazieren durch die Stadt hört man viele unterschiedliche Sprachen, sieht Menschen mit Selfie-Sticks zum Fotografieren oder auch kleine Bimmelbahnen, die Touristengruppen gemütlich durch die Altstadt kutschieren. Aber auch etwas anderes fällt auf: Die Vorbereitungen für den diesjährigen Kirchentag Ende Mai und das Reformationsjubiläum sind nicht zu übersehen. Das merke ich schon auf dem Weg vom Schlossplatz zur Schlosskirche: An den Wallanlagen steht ein hölzerner Torbogen, das "culture gate". Hier entsteht noch bis zum 20. Mai ein Teil der "Weltausstellung Reformation". In der Altstadt verteilt wird es dann insgesamt sieben "Tore der Freiheit" geben. Das Ziel: die Welt 500 Jahre nach Beginn der Reformation hinterfragen. Im Torraum Kultur wird es um die Beziehung zwischen Religion, Kunst und Kultur gehen. Noch sehe ich dort aber vor allem eine große grüne Wiese mit vielen blühenden Blumen.

Ganz in der Nähe der Schlosskirche steht Rikscha-Uwe und lächelt mich an. Uwe Bechmann freut sich schon lange über die anstehenden Feierlichkeiten und über die vielen Besucher in der Stadt, erzählt er mir. Der Mann mit dem Bratwurststand ist, wie er sagt, ein "waschechter Wittenberger". Das erkennt man nicht zuletzt an seinem "Lutherstadt Wittenberg"-Cappy. Beim Erzählen zeigt Bechmann auf sein Geburtshaus – ein Gebäude, aus dem man direkt auf die Schlosskirche schauen kann. Bechmann schwärmt und ist stolz: Er liebt seine Heimatstadt, das geschichtsträchtige Pflaster. Doch ein wenig nachdenklich machen ihn die Besucherströme schon.

Doch so begeistert wie der Würstchenverkäufer ist in Wittenberg nicht jeder. Einigen Einwohnern ist der Trubel zu viel. Ihre Namen möchten sie nicht verraten. Ein Rentner sagt mir, er werde am Festwochenende sicherlich nicht in der Stadt bleiben, sondern lieber wegfahren.



Eine ältere Dame empfindet die Stimmung in der Stadt derzeit als "besonders", will aber zum Höhepunkt der Feierlichkeiten das Wochenende ebenfalls lieber woanders verbringen. Was sie noch stört: Den Touristen werde viel zu schnell in kurzer Zeit gezeigt und erklärt. Die ganzen Informationen könne sich sowieso niemand merken. Eine Frau aus Coswig erzählt, sie habe in Wittenberg eine halbe Stunde nach einem Parkplatz gesucht, das sei fürchterlich. Sie kritisiert zudem, dass so viel Geld in Wittenberg investiert werde – das knapp 14 Kilometer entfernte Coswig habe nichts von den ganzen Feierlichkeiten in der Nachbarstadt.