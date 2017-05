Besucher kommen am Samstag in Wittenberg auf dem Bahnhof an.

Besucher kommen am Samstag in Wittenberg auf dem Bahnhof an. Bildrechte: dpa

Reformationsfeier Erste Kirchentagsgäste in Wittenberg

In Wittenberg sind die ersten Gäste des Festwochenendes eingetroffen. Das Gelände an der Elbe öffnete am Samstag seine Pforten. Am Sonntag werden dort zehntausende Gläubige erwartet. In Magdeburg, Halle und Dessau gingen gleichzeitig die Kirchentage auf dem Weg zu Ende. Zu ihnen kamen deutlich weniger Gäste als erwartet.