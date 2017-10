Sicherheitskonzept Wittenberg rüstet sich für Reformationstag

Straßensperrungen, Taschenkontrollen, viele Polizisten – am Reformationstag am 31. Oktober gilt in Wittenberg Sicherheitsstufe 1. Zum Ende der Lutherfeierlichkeiten werden Kanzlerin Angela Merkel (CDU), Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (SPD), Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble (CDU) und Gäste aus dem Ausland erwartet.

Der Chef des Wittenberger Polizeireviers, Marcus Benedix, sagte MDR SACHSEN-ANHALT, rund um die Schlosskirche und das Stadthaus werde es sogenannte Sicherheitszonen geben, wie schon bei anderen offiziellen Besuchen in der Stadt. Demnach sind auch Taschenkontrollen geplant. Außerdem gelte ein Flugverbot für Drohnen. Von den Straßensperrungen in der Altstadt seien unter anderem die Mauer- und die Berliner Straße betroffen.

Abschluss des Festjahres

Die Feiern am 31. Oktober sind der Abschluss des Festjahres zu 500 Jahren Reformation. Geplant sind ein Festgottesdienst in der Wittenberger Schlosskirche und ein staatlicher Festakt im Stadthaus. Dabei soll an den Thesenanschlag Martin Luthers erinnert werden, der sich zum 500. Mal jährt. Gottesdienste gibt es auch in der Stadtkirche St. Marien. Hier hatte Luther der Überlieferung nach gepredigt.

An die Schlosskirche soll Luther seine Thesen angebracht haben. Bildrechte: dpa Für Besucher sind außerdem noch viele weitere Veranstaltungen geplant, unter anderem ein Mittelalterfest, das bereits am 30. Oktober beginnt. Als weiterer Höhepunkt gilt eine Lichtinszenierung des Künstlers Ingo Bracke. Unter dem Motto "luthERleuchtet" wird die Schlosskirche mit Bildern in Szene gesetzt. Tausende Besucher werden dazu erwartet.



Der Wittenberger Theologe, Ex-DDR-Bürgerrechtler und Friedenspreisträger Friedrich Schorlemmer lädt zu einem Vortrag in die historischen Cranach-Höfe ein. Er gilt als Kritiker des Programms zum Reformationsjubiläum, das gut zehn Jahre vorbereitet worden war.

Landesregierung ist zufrieden

Das Land hat mehr als 80 Millionen Euro für das Reformationsjubiläum ausgegeben. Ein Großteil davon floss laut Staatskanzlei in Bauarbeiten. Am Mittwoch zog die Landesregierung Bilanz zu den Feierlichkeiten. Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) sagte, das Jubiläumsprogramm habe dem Land eine Sprach-, Kultur- und Besuchervielfalt gebracht. Wirtschaftsminister Armin Willingmann (SPD) verwies auf das deutlich gestiegene Interesse der Touristen, vor allem auch ausländischer Gäste.

Wir sind sichtbarer geworden. Wirtschaftsminister Armin Willingmann

Man wolle den wirtschaftlichen Zuwachs durch das Reformationsjubiläum ins nächste Jahr mitnehmen. Willingmann sagte MDR SACHSEN-ANHALT, im kommenden Jahr stünden 25 Jahre "Straße der Romanik" an - sowie 25 Jahre "Weinstraße an Saale und Unstrut", ein Jahr später dann das Bauhaus-Jubiläum. Das seien alles Themen, bei denen man wieder stark auf Tourismus setze.

Willingmann zufolge hat Sachsen-Anhalt die magische Zahl von acht Millionen Gästeübernachtungen erreicht. Das sei ein Anstieg um 16 Prozent. Die meisten Touristen seien aus den USA und Südkorea gekommen, um die Lutherstätten zu besuchen.

Wittenberg – eine Lutherstadt Wittenberg gilt als Ursprungsort der Reformation. Martin Luther soll dort am 31. Oktober 1517 seine 95 Thesen angeschlagen haben – an die Tür der Schlosskirche. Er protestierte damit gegen den Ablasshandel der Kirche, also die Möglichkeit, sich von Sünden freikaufen zu können. Der Thesenanschlag gilt als Beginn der weltweiten Reformation und der Spaltung der Kirche.



Einmal im Jahr erinnert der Reformationstag in Deutschland daran – 2017 ist er erstmals ein bundesweiter Feiertag.



