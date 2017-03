In Wittenberg gibt es einen neuen ungewöhnlichen Schauplatz für Ausstellungen. Das alte Gefängnis wird – pünktlich zum Reformationsjubiläum – zur Kunsthalle. Das Projekt heißt "Luther und die Avantgarde". 65 Künstler aus dem In- und Ausland sind dabei und es sind Typen wie Luther dabei – provokante Typen, die ihren ganz eigenen Weg gehen. Donnerstag hat so ein Kunst-Rebell seine Gefängniszelle in Wittenberg bezogen: Jonathan Meese.

An dem Gebäudekomplex an der Amtsgerichtskreuzung fahren viele Wittenberger achtlos vorbei. Kaum jemand weiß, dass hinter den grauen Mauern zu DDR-Zeiten Frauen inhaftiert waren. Heute hat sich in dem früheren Gefängnis ein Mann mit wilden langen Haaren und Vollbart breitgemacht: Jonathan Meese – einer der umstrittensten und erfolgreichsten deutschen Künstler der Gegenwart. Eine Zelle als Atelier, das hat doch was, sagt Meese.

Künstler wie Ai Weiwei werden ebenfalls "einziehen"

Jonathan Meese freut sich über "seine Zelle". Bildrechte: MDR/André Damm Das Wittenberger Ex-Gefängnis kann ein perfekter Raum für eine spektakuläre Kunst-Ausstellung werden: Denn es bietet mit 700 Quadratmetern reichlich Fläche, darunter 38 Gefängniszellen. Die düstere Atmosphäre gibt es inklusive.



In der Zelle von Jonathan Meese sind die Wände fast komplett mit farbigen Bildern und Botschaften bedeckt. Der 46-Jährige Kunst-Rebell verfolgt dabei einen hohen Anspruch: von seiner Kunst soll man nicht nur in Wittenberg reden.