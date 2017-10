Reformationstag in der Lutherstadt Alle Blicke gehen nach Wittenberg

Zum Reformationsfest in Wittenberg werden bis zu 35.000 Besucher erwartet. Bildrechte: dpa

In der Lutherstadt Wittenberg wird 500 Jahre Reformation gefeiert. Rund um den zentralen Festgottesdienst am Dienstagnachmittag werden Tausende Gäste werden erwartet, darunter Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, Bundeskanzlerin Angela Merkel, Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble sowie Staatsgäste aus dem Ausland. Wegen verschärfter Sicherheitsbestimmungen müssen Besucher daher mit Beeinträchtigungen rechnen. Insgesamt werden zu dem Fest bis zu 35.000 Gäste in der Lutherstadt erwartet.

Margot Käßmann und der Panoramakünstler Yadegar Asisi an der berühmten Thesentür Bildrechte: dpa Wittenbergs Oberbürgermeister Torsten Zugehör wünschte sich im Vorfeld des Reformationstages einen "friedlichen Tag, der uns ins Blickfeld bringt". Er sagte MDR SACHSEN-ANHALT, die Stadt habe schon das ganze Jahr über "honore Persönlichkeiten begrüßen dürfen". Dazu zählten die königlichen Besuche aus Dänemark, Schweden oder den Niederlanden. Wichtig sei aber: "Es war ein Reformationssommer für Jedermann." Alter, Konfession und Nationalität hätten unter den Besuchern keine Rolle gespielt. Der Festakt am Dienstag sei ein würdiger Abschluss des Festjahres. Dass es in Wittenberg einen Festgottesdienst und Staatsakt gebe, werde die Stadt so schnell nicht mehr erleben.

Weil am Dienstag mehrere hochkarätige Gäste erwartet werden, wird die Polizei mit einem Großaufgebot vor Ort sein. Der Wittenberger Polizeichef Marcus Benedix sagte MDR SACHSEN-ANHALT, es gelte Sicherheitsstufe 1. Nach Angaben der Polizeidirektion Sachsen-Anhalt Ost wird es vor allem rund um Schlosskirche und Stadthaus zu Verkehrsbeeinträchtigungen und kurzfristigen Sperrungen kommen. Besucher müssten sich auf Taschenkontrollen einstellen. Laut Polizei ist es verboten, mit Fluggeräten wie Drohnen, Sportflugzeugen, Heißluftballons oder Gleitschirmen über die Innenstadt zu fliegen.

Der Verwaltungsleiter des Wittenberger Schloss-Ensembles, Jörg Bielig, sagte MDR SACHSEN-ANHALT, man werde einen "großartigen Gottesdienst mit einer sehr schönen Zeremonie erleben". Der Thomanerchor aus Leipzig werde auftreten. Ein weiterer Höhepunkt sei der Auftritt des Schauspielers Devid Striesow. Er werde in einem Rollenspiel als Luther in der Kirche auftreten.

Der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland, Heinrich Bedford-Strohm, sagte MDR SACHSEN-ANHALT, es sei völlig angemessen, das Reformationsjubiläum in so großem Rahmen zu begehen. Die Reformation habe das Land in einem besonderen Maße geprägt. Er sei dankbar für das gute Miteinander von Staat und Kirche, sagte Bedford-Strohm.

Der Gottesdienst und der staatliche Festakt, auf dem Bundeskanzlerin Merkel eine Rede hält, wird ab 15 Uhr live im MDR übertragen.

Die Feiern zum Reformationstag haben bereits am Montag begonnen. Seitdem wird ein historisches Rahmenprogramm geboten. Wegen des 500-jährigen Jubiläums ist der Reformationstag dieses Jahr ein bundesweiter Feiertag.

Reformationstag am 31. Oktober 1517 Der Überlieferung nach hatte Martin Luther am 31. Oktober 1517 seine 95 Thesen an die das Portal der Wittenberger Schlosskirche geschlagen. Das Thesenanschlag gilt als Beginn der Reformation, der Erneuerungsbewegung innerhalb der katholischen Kirche, die letztendlich zur Bildung der evangelischen Kirche führte.

