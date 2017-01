Die Zeugin redet weiter, erzählt, dass der 21-Jährige seine Aggression auch immer wieder an seinem kleinen Stiefsohn ausgelassen habe. So habe er den Kleinen im Zimmer eingesperrt. Der Junge habe dann auch nicht zur Toilette gedurft. "Dann roch es im ganzen Haus nach Urin", sagt die Zeugin.

Der Angeklagte zeigt bei der Aussage keine Reaktion. Teilnahmslos sitzt er da, starrt Löcher in die Luft. So ist es auch, als am Vormittag ein Kriminalkommissar in den Zeugenstand gerufen wird. Der Polizist hat dem Gericht möglicherweise ein weiteres kleines Puzzleteil für die Rekonstruktion des Tatabends liefern können.

Der Beamte hatte nämlich eine Zeugin befragt. Die Frau hatte am Tatabend Schreie und verdächtige Geräusche aus dem Innenhof des Hauses gehört, in dem die chinesische Studentin vergewaltigt und getötet wurde. Die Zeugin konnte sich durch einen Zufall auch sehr genau an die Uhrzeit ihrer Beobachtung erinnern. Das passt zeitlich in den bisher rekonstruierten Tatablauf. Ein kleines Detail, aber für das Landgericht in Dessau möglicherweise nicht unwichtig in diesem aufwendigen Strafverfahren.