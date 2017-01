Eindrücke aus dem Gerichtssaal Ermittlungspannen im Mordfall Dessau

Verspätete Zeugenbefragungen, fehlender Video-Speicherplatz, lückenhafte Beweisaufnahme: Am 13. Verhandlungstag zum Mord an einer chinesischen Studentin in Dessau sind am Montag weitere Ermittlungspannen bekannt geworden. Der Einsatzleiter war als Zeuge geladen. Eindrücke aus dem Gerichtssaal.

von André Damm, MDR SACHSEN-ANHALT