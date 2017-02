Die Aussage des Stiefvaters des Angeklagten kam am Dienstag überraschend. Eigentlich hatten alle damit gerechnet, dass er vom Zeugnisverweigerungsrecht gebrauch macht. Doch dann betrat der frühere Dessauer Polizeichef mit schweren Schritten und tief atmend den Gerichtssaal. Der 53-jährige Mann im schwarzen Anzug wirkte gesundheitlich angeschlagen, erschöpft, die Stimme war brüchig. So sprach er zunächst davon, ernsthaft erkrankt zu sein. Dennoch wollte er unbedingt eine Erklärung verlesen und sich den Fragen des Gerichtes stellen.

Als die Rede auf die Zeit kam, als die chinesische Studentin zunächst verschwunden und dann ermordet aufgefunden worden war, konnte der langjährige Polizeichef in Dessau dagegen nicht viel sagen. Ein Anwalt wollte wissen, ob über den Mordfall in direkter Nachbarschaft des Stiefsohnes gesprochen worden war. Darauf entgegnete der Stiefvater immer wieder: "Ich weiß es nicht. Viele Dinge kann ich heute nicht mehr beantworten. Es sind bei mir viele Dinge kaputt gegangen."

Erinnern konnte er sich aber an die Eröffnung des Gartenlokals. Seine Frau und er hätten nicht gewusst, dass an diesem Tag auch die Trauerfeier für die Studentin sein sollte. Deshalb sei die Eröffnungsfeier eine unglückliche Entscheidung gewesen. "Von den Sachen, die ich gern rückgängig machen würde, gehört diese mit dazu."

In den Zeugenstand trat gestern auch eine Frau, die seit März vorigen Jahres in Untersuchungshaft sitzt. Die 37-Jährige fünffache Mutter saß mit Xenia I. sieben Monate lang zusammen in einer Zelle. Zunächst beschrieb sie, wie Xenia in der Haftanstalt geschlagen und bespuckt wurde. Mitgefangene hätten sie wie Vieh behandelt. Die ersten Wochen seien für Xenia die Hölle gewesen. Dank ihrer mütterlichen Art für "das Mäuschen" habe die Angeklagte aber die Situation beherrschen können und sich später geöffnet, über angebliche Misshandlungen und Bedrohungen durch Sebastian F. berichtet. Auf Nachfrage des Gerichtes verwickelte sich die Frau aber in zahlreiche Widersprüche. "Das hat schon was von einer Märchenstunde", sagte ein Anwalt kurz nach der Verhandlung.