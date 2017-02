Es ist eisig kalt vor der Wittenberger Schlosskirche. Frierend und dicht gedrängt stehen die ersten Menschen etwas verloren an den Polizeiabsperrungen auf dem Schlossplatz herum und warten. Warten mit rot-weiß-blauen Fahnen in der Hand, mit orangenem Schal um den Hals geschlungen, mit Fahnen und mit Blumensträußen auf die Ankunft eines Königspaares.

Etwa 500 Zuschauer werden sich auf dem Schlossplatz einfinden, um bei der Ankunft des Königspaares in der Schlosskirche dabei zu sein. Sie wollen einem Königspaar begegnen, das offenherzig und sympathisch Glanz und Glamour in die Elbestadt bringt.

Auch Jan Geldof hat sich rechtzeitig einen guten Platz an der Polizeiabsperrung gesichert. Der Niederländer mit der leuchtend orangen Mütze hat eine Mission. Er wirbt für das Erbe des Königshauses Oranien-Nassau – vor allem in Sachsen-Anhalt. "Sachsen-Anhalt ist für die Oranier das wichtigste Land überhaupt", erzählt er.

"Das Land hat so viel zu bieten, was mit den Niederlanden in Verbindung steht: Stollberg, Wernigerode, Dessau, Wörlitz, Oranienbaum – und kaum einer macht etwas damit." Der 69-Jährige organisiert Reisen auf den Spuren der Oranier und redet leidenschaftlich über sein Land und die familiären Wurzeln seiner Königinnen und Könige.

Und plötzlich ist es so weit. Mit hoher Geschwindigkeit nähern sich Polizeiwagen und schwarze Staatskarossen. Polizisten in leuchtend gelben Warnjacken sperren die Straßen ab. Willem-Alexander, stattlich in einem dunkelblauen Anzug und Máxima, wunderschön in türkisenem Kleid und mit einer beigen Stola, erscheinen auf dem rotem Teppich vor der historischen Thesentür.