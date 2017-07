Staatsanwältin Heike Kropf nahm sich für ihr Plädoyer gut dreieinhalb Stunden Zeit. In allen Einzelheiten schilderte sie das "abscheuliche Verbrechen". An solch einen Fall könne sie sich in ihrer 30-jährigen Laufbahn nicht erinnern. Zum einen wegen des fortlaufend hohen Medieninteresses, zum anderen wegen der unglaublichen Brutalität der Tat – und das schlägt sich im geforderten Strafmaß nieder.

Der 21-Jährige Sebastian F., der im Mai 2016 eine chinesische Studentin in Dessau vergewaltigt und ermordet haben soll, soll lebenslang hinter Gitter. Außerdem sehe sie eine besondere Schwere der Schuld. Der Angeklagte sei äußerst brutal – ohne Rücksicht, ohne Mitleid – mit seinem Opfer umgegangen. Dabei sei es immer nur um Sex gegangen.

Der Angeklagte Sebastian F. (r) mit seinem Verteidiger. Bildrechte: dpa Die Staatsanwältin sprach von einem Märtyrium, zählte die verheerenden Verletzungen auf und brachte einen ungeheuerlichen Vergleich: "Bei 99 von 100 derartigen Vergewaltigungsfällen sei solch ein Ausmaß an Misshandlungen nicht festzustellen". Deshalb müsse Sebastian F. die Konsequenzen tragen: Höchststrafe – lebenslange Haft.

Nebenklage schließt sich der Staatsanwaltschaft weitgehend an

In die gleiche Kerbe schlug Tilmann Scheffner von der Nebenklage, der die Eltern der getöteten Chinesin vertritt. Er sah sogar drei Mordmerkmale als erfüllt an: Erstens, der Tod der Studentin wurde in Kauf genommen, um die Vergewaltigung zu vertuschen. Zweitens, die Triebbefriedigung sollte vor dem Tod des Opfer erreicht werden. Drittens, Sebastian F. hegte Allmachtsphantasien – das Leben des Opfers hatte für ihn keine Bedeutung.

Nebenkläger Scheffner kam zum Schluss: Der einzige Mernsch, für den sich der Angeklagte interessierte, sei er selbst. Der 21-Jährige hörte regungslos mit verschränkten Armen zu, zeigte keine Spur von Gefühl.

Mitangeklagte muss mit langer Jugendstrafe rechnen

Am Nachmittag widmeten sich die Ankläger auch Xenia I. Für die Ex-Partnerin des Mannes forderte Staatsanwältin Kropf eine Jugendstrafe von acht Jahren Haft, Nebenkläger Scheffner sprach sich sogar für ein Strafmaß von 15 Jahren aus. "Beide sind gemeinsam an der Vergewaltigung beteiligt gewesen, beide haben den Tatentschluss getroffen, sie sind arbeitsteilig vorgegangen", so die Staatsanwältin.

Die Staatsanwaltschaft forderte für Xenia I. acht Jahre Haft. Bildrechte: dpa Beide hätten der Sterbenden keine Hilfe zuteil werden lassen, um die Tat zu verdecken. Die Chinesin "wurde entsorgt wie Müll." Abgebrüht und kaltblütig hätten sich beide Angeklagten gezeigt, sagte die Anwälting mit Blick auf die Auswertung von DNA-Spuren und Handydaten während der Beweisaufnahme.



Xenia I. sei kein Opfer, sondern eine Mittäterin gewesen. Ihr sei lediglich zugute zu halten, dass sie vor Gericht Reue und Scham zeigte – im Gegensatz zu ihrem früheren Freund.

Angeklagte zeigten keine Regung