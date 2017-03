Doch schon am Tag, als die chinesische Studentin starb und am Tag darauf, änderten sich die Suchanfragen grundlegend. Gewalt-Sex spielte gar keine Rolle mehr, vielmehr ging es nur noch um Leichen und Polizeiarbeit. Bei einer Suchmaschine wurden verfängliche Fragen eingegeben: "Wie lange kann ein Polizeihund einen vermissten Menschen riechen? Wann fängt die Leichenstarre an? Wann fängt ein Mensch an zu verwesen? Wann verjährt Mord?" Für Nebenklage-Anwalt Peitzner liegt auf der Hand, dass die Angeklagten fürchteten, erwischt zu werden. Dafür spreche auch, dass die Suchanfragen gleich gelöscht wurden. Diese Indizien, so Peitzner, wirkten sich durchaus belastend für die Angeklagten aus.