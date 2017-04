Reportage zu Mordprozess Dessau Verkorkstes Leben im Gerichtssaal analysiert

Im Prozess um den Mord an der Chinesin Yangjie Li wurde am Montag ein psychiatrischer Sachverständiger befragt. Er bescheinigte dem Angeklagten eine Persönlichkeitsstörung, sieht aber eine volle Schuldfähigkeit. Am 24. Prozesstag kamen Details über ein verkorkstes Leben zur Sprache.

von André Damm, MDR SACHSEN-ANHALT