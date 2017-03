Eisiges Schweigen in Saal 118 des Dessauer Landgerichts: Mehr als eine halbe Stunde dauern schon die Ausführungen der Rechtsmedizinerin. Sie listet die Verletzungen an der Leiche auf. Die junge Chinesin muss in der Tatnacht Fürchterliches durchgemacht haben. Sie wurde massiv geschlagen, minutenlang gewürgt, gebissen, misshandelt und vergewaltigt.

Die Angeklagten wirkten auch am 22. Verhandlungstag desinteressiert. Bildrechte: MDR/Martin Krause

Bereits zuvor hatte ein weiterer Rechtsmediziner dem Gericht das Blutverteilungsmuster erläutert. In dem Gutachten ist die Rede von mehr als 300 Blutspuren am Tatort. An den Wänden sind Blutflecken sogar in mehr als zwei Metern Höhe entdeckt worden. Das sei nur mit grober Gewalteinwirkung möglich, so der Rechtsmediziner. Den Zuschauern im Gerichtssaal stockt der Atem.



Auch an der Feuerwehrhose sowie an den Schuhen des 21-jährigen Angeklagten ist Blut gefunden worden. Spuren, die auf ein mögliches Tatwerkzeug hindeuten, gibt es allerdings nicht. Als die Richterin den heutigen Prozesstag beendet, leert sich der Saal – schnell und beinah geräuschlos.