Und dann erscheinen Willem-Alexander und Máxima kurz doch noch. Sie treten an die Kinder heran, schütteln die kleinen Hände und verschwinden mit einem "Es ist so kalt" in einem Nebengebäude. Kein Wunder, denn die Royales sind mit ihrem dunkelblauen Anzug und dem bordeauxrotem Kleid einfach zu dünn angezogen. Für die Kinder ist es trotzdem beeindruckend: "Sie sah toll aus und ist wunderschön", erzählt ein Mädchen. Ein Junge findet es einfach spannend, echten Königen die Hand zu schütteln.

Und so ist es folgerichtig, dass an diesem, für Deutschland und die Niederlande geschichtsträchtigen Ort, Willem-Alexander und Máxima sich für den Aufenthalt in Deutschland bedanken und ihr Resümee der Reise ziehen.

Man gewöhnt sich nie daran zu sehen, was ein Mensch einem anderen antun kann. König Willem-Alexander

Intensive Tage in Deutschland Bildrechte: MDR/Martin Paul "Es waren dreieinhalb sehr intensive Tage. Drei Bundesländer, eigentlich ist das ein bisschen zu viel. Aber wir sind ganz froh, wie warm wir empfangen wurden und was für eine unglaubliche Gastfreundschaft wir erlebt haben", sagt Willem-Alexander über seinen Aufenthalt in Sachsen-Anhalt, Sachsen und Thüringen.



König und Königin stehen in einem prunkvollen Saal des Schlosses Oranienbaum. Die Wände zieren orangene Vögel, neben ihnen ein geschmiedeter grüner Orangenbaum mit vergoldeten Früchten an den Ästen.

Besonders hat Willem-Alexander der Besuch der Gedenkstätte KZ Buchenwald in Thüringen ergriffen: "Man gewöhnt sich nie daran zu sehen, was ein Mensch einem anderen antun kann." Diese Geschichte müsse man immer gut in Erinnerung behalten.