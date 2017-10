Auf vielen Autobahnen im Land wird derzeit gebaut. Zum Leid der Autofahrer kommt es im Berufsverkehr und zu den Ferienzeiten immer wieder zu Staus, so zum Beispiel zwischen Dessau-Süd und Bitterfeld-Wolfen. Die Dauer der Bauarbeiten wird dort vor allem von einem bestimmt – dem Gleitschalungsfertiger. Dieses über 70 Tonnen schwere Baustellenfahrzeug kann die dreispurige Fahrbahn zwar auf einmal bauen, schafft allerdings in zwölf Stunden nur 450 Meter.

Einbaumeister Frank Idasik sagte MDR SACHSEN-ANHALT, warum die Bauarbeiten so lange dauern: "Die erste Maschine baut eine Säule minderwertigen Betons ein. Die zweite Maschine baut besseren Beton ein. Die dritte Maschine sprüht einen Verzögerer auf, damit eine bessere Griffigkeit entsteht. Das braucht seine Zeit." Denn pro Minute bewege sich die Maschine gerade einmal einen Meter. In ganz Deutschland gibt es ein halbes Dutzend Gleitschalungsfertiger.

Da der Fertiger einen enormen Bedarf an Beton hat, wurde direkt an der A9 ein Betonmischwerk aufgebaut. Rund 750 Tonnen Beton verarbeitet die Maschine in einer Stunde. Dieser wird per LKW zum Fertiger gebracht, an dem zehn bis 15 Mitarbeiter zur selben Zeit arbeiten.