Quer durch die Stadt Warum in Dessau lila Rohre verlegt werden

Sie sind knallig lila und ein durchaus umstrittener Hingucker in Dessau-Roßlau: Seit kurzem werden in der Stadt bunte Abwasserrohre verlegt. Auf einer Länge von mehr als einem Kilometer schlängeln sie sich aktuell durchs Stadtgebiet. In den kommenden vier Wochen sollen sie Meter um Meter anwachsen.

Zu übersehen ist die Rohrleitung allein wegen ihres Durchmessers von etwa 40 Zentimetern nicht. Mal wurden die Rohre auf der Straße verlegt, einige Meter weiter schlängeln sie sich in bis zu fünf Metern Höhe durch Dessau-Roßlau. Gebraucht werden sie als vorübergehende Abwasserleitung – was wiederum mit dem Bau des neuen Bauhaus-Museums zusammenhängt.

Der Grundstein für das Museum war im Dezember gelegt worden, aktuell wird das Fundament gebaut. Bislang konnte das Grundwasser in das Abwassersystem geleitet werden. Jetzt aber fördern die Bauarbeiten immer mehr Wasser zur Tage – weswegen es abgepumpt und über die lila Rohre in die Mulde geleitet werden muss. Die Bewohner von Dessau-Roßlau werden sich an diesen Anblick gewöhnen müssen. Die Rohre werden nach Informationen von MDR SACHSEN-ANHALT bis in den kommenden Winter im Stadtbild zu sehen sein.