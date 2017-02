Lustwandeln auf perfekt angelegten Wegen, die Ruhe und die Natur genießen – so sieht normalerweise ein Wochenende im Wörlitzer Park aus. Am Sonnabend war das etwas anders, denn rund um den Park gab es einigen Trubel. An diesem Wochenende findet das dritte Schlittenhunderennen am Wörlitzer Park statt. Auch ohne Schnee kamen am Sonnabend rund 400 Besucher und dutzende Hunde, 1.000 Besucher erwarten die Veranstalter insgesamt.

Bis zu neun Hunde ziehen den sogenannten Musher, also den Schlittenführer, bis zum Ziel. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Der Sportverein reinrassiger Schlittenhunde Deutschland hat das Rennen organisiert. Und so hetzen nur Hunde der Rassen Alaskan Malamute, Siberian Husky, Samojede und Grönlandhunde über die sechs Kilometer lange Strecke. Die Schlittenhundeführer, die sogenannten Musher, sind wegen der Temperaturen im Plusbereich auf Rädern unterwegs - mit ihren Trainingswagen statt der Schlitten. Sie werden von bis zu neun Hunden gezogen.

Deutscher Meister wird in Wörlitz gekürt

Schlittenhunderennen ohne Schnee – das kommt häufiger vor, als Rennleiter Wolf-Dieter Polz lieb ist. "Letztes Jahr war es im ganzen Jahr. Wir hatten im Winter weder im Harz, im Erzgebirge, im Thüringer Wald noch im Bayrischen Wald Schnee." Doch an diesem Wochenende ist es sogar notwendig, dass kein Schnee liegt. Denn in Wörlitz findet die Deutsche Meisterschaft Off-Snow statt, also ohne Schnee. Gleichzeitig ist das Rennen Teil der Norddeutschen Meisterschaft.

Kein Schnee – so muss es für ein Off-Snow Rennen sein. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Am Sonntag wird in Wörlitz der deutsche Meister Off-Snow gekürt. Wer Interesse hat, kann die Hunde dann noch einmal ab 10.30 Uhr erleben. Aber Achtung: Besucher sollen keine eigenen Hunde mitbringen. Mit denen kann man ab Sonntagnachmittag wieder in Ruhe am und im Wörlitzer Park spazieren gehen.