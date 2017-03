Schloss Wörlitz eröffnet Nach 200 Jahren über fürstliches Parkett flanieren

Einstmals waren es Schlaf- und Wohnräume der höfischen Gesellschaft, später war die Verwaltung der Kulturstiftung dort untergebracht. Nun erstrahlen die Räume so, wie sie auch zu Fürstenzeiten ausgesehen haben, freut sich Brigitte Mang. Alle Möbel, alle Einrichtungsgegenstände, die Gemälde, Kupferstiche, Drucke, alles original aus dem 18. Jahrhundert. Das sei einmalig, sagt die Direktorin – und präsentiert Klappbetten für die Dienerschaft, Wasserpumpen und außerdem Einritzungen, mit denen sich die adligen Gäste an den Wänden verewigt haben.

Mit der Eröffnung dieser oberen Etage geht zugleich die komplette Schloss-Sanierung ihrem Ende zu. Fast 20 Jahre lang haben sich die Bauleute vom Dach bis in den Keller durchgearbeitet. Fassade, Deckenbalken alles wurde erneuert. Drei Jahre allein hat es gedauert, des Hausschwammes Herr zu werden. Danach kamen die einzelnen Etagen dran. Nun müssen nur noch einige Räume im Untergeschoss restauriert werden. Das soll in den nächsten Jahren stattfinden.



Der Palmensaal, das Belvedere und die Räume im Mezzanin erhielten ihr ursprüngliches Aussehen zurück. Schließlich wurden Gemälde, Decken und Möbel restauriert. Schritt für Schritt fügte sich so die 11-Millionen-Euro schwere Großbaumaßnahme zusammen.