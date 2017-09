Fragwürdige Werbeaktion FDP-Kandidat hat Jungwählern Geld versprochen

Fragwürdige Werbeaktion: Jörg Schnurre, FDP-Direktkandidat in Dessau-Roßlau, hat auf einem Wahlwerbungs-Flyer finanzielle Anreize für eine Stimmabgabe zur Bundestagswahl versprochen. Jungen Wählern stellte er Geld in Aussicht, wenn sie für ihn stimmen. Zu der fragwürdigen Werbeaktion sagte Schnurre am Donnerstag: "Ich wollte auf innovative Weise Erstwähler ansprechen." Die Idee zu der Aktion sei an einem Abend mit Freunden entstanden, mittlerweile hat er den Versand der zweifelhaften Flyer gestoppt. Schnurre kandidiert für die FDP als Direktkandidat im Wahlkreis Dessau-Wittenberg. Auf der Landesliste der Partei steht er auf Platz vier. Seine Chancen, in den Bundestag einzuziehen, sind gering.