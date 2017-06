Erneut bleibt eine Schule in Sachsen-Anhalt wegen Lehrermangels komplett dicht. Die Grundschule "Geschwister Scholl" in Wittenberg hatte die Eltern in einem Schreiben gebeten, ihre Kinder am Montag möglichst zu Hause zu lassen. Wie die Schulleitung MDR SACHSEN-ANHALT mitteilte, ist die Betreuung der Kinder, die trotzdem zur Schule kommen, aber gesichert.