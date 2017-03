Über drei Meter hoch ist die Skulptur, die am Sonntag vor dem Lutherhaus in Wittenberg eingeweiht wurde. Etwa 500 Zuschauer waren gekommen, um das Denkmal zu sehen, das nun im Innenhof des Lutherhauses an die spektakulärste Aktion der DDR-Friedensbewegung erinnert. Am 24. September 1983 hatte der Kunstschmied Stefan Nau vor mehr als 2.000 Menschen ein Schwert zu einer Pflugschar – also zur Schneide eines Pflugs – umgeschmiedet.

Die Bilder gingen damals um die Welt und "Schwerter zu Pflugscharen" wurde das Motto der Friedensbewegung. Die Initiative für die Aktion war damals vom Theologen und Bürgerrechtler Friedrich Schorlemmer ausgegangen. Er war auch am Sonntag anwesend und erinnert sich gut an den Abend des Schmiedens.

Friedrich Schorlemmer (links), Initiator der Aktion von 1983, sprach am Sonntag im Hof des Lutherhauses. Bildrechte: MDR/André Damm

"Miteinander für den Frieden zu singen und zu beten war großartig! Und das in die Hammerschläge eines Schmiedes hinein, der ein Kriegsgerät in etwas Lebensdienliches verwandelte", so Friedrich Schorlemmer. Der Ausspruch "Schwerter zu Pflugscharen" stammt aus der Bibel und so wurde eine sogenannte "Schmiedeliturgie" gefeiert.



Im September 1983 fand in Wittenberg gleichzeitig ein evangelischer Kirchentag statt. Und obwohl der Slogan "Schwerter zu Pflugscharen" ein Jahr zuvor in der DDR untersagt worden war, organisierte der Friedenskreis die Schmiede-Aktion. Sie gilt als wichtige Etappe auf dem Weg zur Friedlichen Revolution.