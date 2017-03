Mordprozess Dessau Sexvideo könnte Angeklagte entlasten

Während im Publikum kurz vor Prozessbeginn noch der neue Haarschnitt des Angeklagten – die Seiten sind raspelkurz rasiert – reflektiert wird, herrscht bald darauf eine Art ohnmächtige, bedrückende Stille.

Das Gericht nimmt zwei private Sexvideos in Augenschein – darauf sind beide Angeklagten in Aktion zu sehen. 13 Frauen und Männer in schwarzen Roben – Verteidiger, Staatsanwälte und Anwälte der Nebenklage – versammeln sich vor einem Notebook am Richtertisch und schauen mit betretenen Gesichtern auf das Filmmaterial. Dabei bleibt der Ton eingeschaltet.

Zwang, Dominanz, Befriedigung

Kaum erträgliche Geräusche dringen durch den Saal. Szenen, die sich quälend lang hinziehen und eines deutlich machen: Diese Partnerschaft zwischen Xenia I. und Sebastian F. hatte wenig mit Liebe, Freude oder Verlangen zu tun. Hier ging es stattdessen um Zwang, Dominanz und Befriedigung.

Mit diesen zwar unappetitlichen, aber wichtigen Informationen kann das Gericht das Geschehen besser einordnen. Bedeutsam ist vor allem eine Frage: Welche Rolle hat die Angeklagte Xenia I. bei der Vergewaltigung und Tötung der jungen Chinesin gespielt? War sie aktive Täterin oder aus einer Abhängigkeitssituation heraus einfach nur dabei?

Welche Rolle spielte Xenia I.?

Die Sexvideos vom 21. Verhandlungstag festigen den Verdacht, dass Sebastian F. in sexuellen Dingen das Sagen hatte und Xenia I. alles tat, was er wollte, auch wenn es sie anwiderte. Am Ende des Prozesses könnten das Indizien sein, die entlastend für die Angeklagte wirken.

Beide Angeklagte reagieren auch unterschiedlich auf die gezeigten Sexszenen: Xenia I. legt den Kopf auf den Tisch und hält sich die Ohren zu. Der angeklagte 21-Jährige dagegen zeigt überhaupt keine Regung.

Briefe aus der Haft

Später im Prozessverlauf werden noch Briefe aus der Haftanstalt verlesen, in denen sich zunächst die Zellengenossin von Xenia I. und später auch die Angeklagte selbst von ihrem Partner distanziert.

"Ich werde dich nicht mehr schützen", heißt es darin und weiter: "Du weißt, was du uns angetan hast! Du hast mich geschlagen und vergewaltigt. Ich habe lange genug getan, was du wolltest!" Diese Aussagen von Xenia I. muss das Gericht nun prüfen. Stimmen die Aussagen oder will die Angeklagte in die Opferrolle schlüpfen und die ganze Schuld auf ihren Partner abwälzen?

Etwas Klarheit dürfte in dieser Frage der Verhandlungstag am Dienstag bringen. Dann wird das Obduktionsgutachten zur jungen Chinesin vorgestellt. In der Expertise wird zu hören sein, welche Verletzungen die Studentin erlitten hat, und wie lange sie leiden musste.